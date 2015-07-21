Украинские морпехи провели тактические учения в Николаевской области (фоторепортаж)

Учебными целями мероприятий является совершенствование практических навыков командования соединения в принятии решений по сложившейся обстановке, управление подчиненными подразделениями и огнем во время выполнения боевых задач в реальных условиях, приобретение практических навыков личным составом подразделений в выполнении боевых задач. Кроме того, проверяется уровень слаженности подразделений, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Личный состав соединения демонстрирует отличные навыки. Сформированная в этом году бригада морской пехоты готова к выполнению задач по назначению", - отметил руководитель учения начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС контр-адмирал Андрей Тарасов.

Читайте такжеНа Яворовском полигоне открылись украинско-американские военные учения (фоторепортаж, видео)В рамках учений морские пехотинцы совершили марш в район боевого назначения, занимались организацией инженерного оборудования и маскировкой районов, охраной и обороной мест размещения, проведения воздушного и морского десанта, захватом прибрежной территории условного противника.

Кроме того, задачами подразделений были осуществление прорыва обороны, рейдовые действия, форсирование водной преграды, установление контроля над определенной территорией, осуществление марша в район восстановления боеспособности и тому подобное.

Также к учениям привлекли танковые подразделения, противотанковая артиллерия, инженерные подразделения при поддержке штурмовой и армейской авиации, реактивной и ствольной артиллерии.