Украинские ВМС восстановили поисково-спасательное судно "Донбасс"

Поисково-спасательное судно Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Донбасс" сегодня, 7 августа, осуществило выход в море с целью проведения ходовых испытаний главных и вспомогательных механизмов судна и совершенствования морской выучки экипажа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Как сообщалось, 17 апреля 2014, после разблокировки, корабль "Донбасс" (за несколько недель перед тем был захвачен и заблокирован российскими военнослужащими в ходе аннексии территории Автономной Республики Крым и города Севастополя) было переведено в порт Одессы.

За период пребывания в блокаде, корабль получил значительные повреждения материальной части. Учитывая то, что одной из приоритетных задач ВМС ВС Украины является восстановление боевых возможностей корабля и совершенствования его материально-технической базы, на "Донбассе" с участием личного состава проводились ремонтно-восстановительные работы.

В пресс-центре добавили, что в море выходил уже обновленный экипаж, основу которого составляют военнослужащие военной службы по контракту. Поэтому задачи в море выполняли как те военнослужащие, которые вышли из временно оккупированного Крыма, так и те, кто уже в Одессе поступил на военную службу в украинские ВМС.

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Уже вскоре поисково-спасательное судно "Донбасс" в полной мере будет готов выполнять задачи по назначению.