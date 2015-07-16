Украинские ВМС примут участие в учениях "Морской щит-2015"

Фрегат Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Гетьман Сагайдачний" с вертолетом Ка-27ПЧ на борту с 17 по 24 июля примет участие в многонациональных учениях "Морской щит-2015", которые пройдут в западной части Черного моря.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Целью тренировок задействованных в учениях активов украинских ВМС является отработка взаимодействия при выполнении поставленных задач в составе многонациональных тактических соединений кораблей в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня взаимосовместимости подразделений и их оперативных возможностей.

В порту города Констанца (Румыния) офицеры корабля примут участие в брифингах, согласуют действия сил в море, вместе с иностранными коллегами осуществят протокольные визиты. Кроме того, во время стоянки корабля в порту планируется проведение "Дня открытых дверей", в ходе которого состоится посещение "Гетьмана Сагайдачного" гражданским населением.

После выхода из порта Констанцы фрегат украинских ВМС в составе многонационального тактического соединения кораблей отработает задачи по проводке кораблей по тралам, передаче грузов, буксировке, обороне кораблей от воздушного и надводного противника, а также задачи морской операции по перехвату.

Кроме того, "Гетьман Сагайдачний" и вертолет Ка-27ПЧ будут задействованы в тренировках по поиску и слежению за одиночной подводной лодкой и в составе группы кораблей.

Справка УНИАН. В учениях "Морской щит-2015", кроме Украины, будут принимать участие корабли и летательные аппараты от ВМС Болгарии, Греции, Дании, Португалии, Румынии, США и Турции.

Фрегат "Гетьман Сагайдачний" построен в 1993 году на заводе "Залив" в городе Керчь. Принимал участие в ряде многонациональных операций и военно-морских учений, совершил многочисленные дальние походы.