Расследование в отношении российских спецназовцев завершено, дело передадут в суд - Матиос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Мы планируем в ближайшую неделю, до 10 дней, направить обвинительный акт в суд. После этого будет публичный суд», - сказал он.

По словам Матиоса, обоим российским военнослужащим, украинская сторона предоставила адвокатов.

Кроме того, Матиос заявил, что прокуратура будет просить суд о максимальной санкции для российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Их перевезли в военный госпиталь в Киеве, где оказали медицинскую помощь. Оба были арестованы Шевченковским районным судом Киева до 19 июля.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое россиян будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.