Расследование в отношении российских спецназовцев завершено, дело передадут в суд - Матиос
В ближайшую неделю обвинительный акт в отношении бойцов российского спецназа Евгения Ерофеева и Александра Александрова может быть направлен в суд.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Мы планируем в ближайшую неделю, до 10 дней, направить обвинительный акт в суд. После этого будет публичный суд», - сказал он.
По словам Матиоса, обоим российским военнослужащим, украинская сторона предоставила адвокатов.
Кроме того, Матиос заявил, что прокуратура будет просить суд о максимальной санкции для российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова.
Читайте такжеГеращенко считает, что обмен пленных спецназовцев РФ возможен только после приговора суда
Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Их перевезли в военный госпиталь в Киеве, где оказали медицинскую помощь. Оба были арестованы Шевченковским районным судом Киева до 19 июля.
18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое россиян будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.