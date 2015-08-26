Режиссер Майк Ли о приговоре Сенцову: "трагедия и позор" - BBC
Известный британский режиссер Майк Ли назвал трагедией приговор украинскому коллеге Олегу Сенцову.
Об этом передает BBC Украина.
"Возмутительное обращение с нашим коллегой кинорежиссером Олегом Сенцовим со стороны российской власти - трагедия и позор. Он действовал согласно своей совести и своих убеждений. Его несправедливо и жестоко осудили, и он должен быть немедленно освобожден", - заявил господин Ли.
Ранее российские режиссеры и деятели культуры также осудили приговоры Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченку. В частности, Алексей Герман-младший назвал произошедшее огромной человеческой трагедией: "Мне очень жаль, что это происходит с талантливым человеком Сенцовим, который, по сути, стал жертвой обстоятельств".
В поддержку Олега Сенцова также высказались и украинские деятели культуры.