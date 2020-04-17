ПЦУ может не получить благодатный огонь в этом году – Епифаний
Православная церковь Украина может не получить благодатный огонь в этом году к пасхальным праздникам.
Об этом в интервью Радио Свобода сообщил настоятель ПЦУ Епифаний.
По его словам, были предложения нанять чартер и таким образом привезти благодатный огонь в Украину.
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«Но я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь», – пояснил Епифаний.
При этом митрополит отметил, что предлагал руководству страны и полиции привезти благодатный огонь для всех церквей вместе.
Накануне посольство Израиля в Украине сообщило, что из-за коронавируса в этом году схождение благодатного огня в Иерусалиме состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.