Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
В 2020 году католики отметят Пасху 12 апреля, а православные христиане через неделю -19 апреля. Поэтому еще один выходной у нас будет в понедельник, 20 апреля.
Пасха-2020: сколько будет выходных
Согласно законодательству Украины, если праздник выпадает на воскресенье, то следующий за ним понедельник является нерабочим.
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Поскольку Пасха — это государственный выходной, который приходится на воскресенье, то он переносится на понедельник 20 апреля.
В связи с этим, украинцы будут отдыхать во время пасхальных праздников три дня — 18, 19 и 20 апреля.
К слову, Пасха является так называемым переходным праздником, поэтому его ежегодно отмечают в разные дни. От даты празднования Пасхи зависит дата Троицы.