На фоне сложившейся в стране ситуации «ТСН» остается лучшей новостной программой.

По данным всеукраинского национального репрезентативного опроса Info Sapiens, среди украинских телеканалов жители страны чаще всего смотрят канал «1+1» и ему продолжают доверять больше всего.

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Исследование общественного мнения проводилось 25-29 марта 2020 года о ситуации в Украине во время пандемии коронавируса. Среди прочего, вопросы касались и источников получения информации жителями страны. Так, телевидение остается главным источником получения информации: три четверти украинцев (74%) получают новости по телевидению. На втором месте со значительным отрывом остаются украинские интернет-сайты, новости из которых узнают менее половины (47%) украинцев, а на третьем - социальные сети (42%).

Кроме того, отвечая на вопрос, новости или политические программы какого канала вы смотрите регулярно, 45% опрошенных отметили канал "1+1". Такой показатель является самым высоким среди всех украинских телеканалов.

На втором месте оказался канал «ICTV» (32%), а на третьем - канал «Украина» (28%). Исследование также показало, что как и в 2019, так и в 2020 году, каналу «1+1» доверяют больше всего (22%). Телеканалам «ICTV» и «Украина» в соответствии доверяют 9% и 7% населения.

Каналы группы 1+1 media по итогам первой недели карантина наращивают охваты. Ежедневный охват канала «1+1» остается крупнейшим среди всех украинских каналов и в апреле вырос до 31% по аудитории 18+ (вся Украина). Это значит, что ежедневно каждый третий украинец смотрит «1+1».

На фоне сложившейся в стране ситуации «ТСН» остается лучшей новостной программой. Каждый вечер в среднем 3,8 миллионов человек смотрят основной выпуск «ТСН», и около 5,4 миллионов контактируют с итоговым «ТСН. Тиждень». Команда ТСН круглосуточно стоит на страже всех событий, чтобы информировать украинцев обо всех важных темы, касающиеся пандемии коронавируса.

Последние четыре выпуска социально-политического ток-шоу «Право на владу», которое поднимает актуальные проблемы страны, выходили без зрителей в студии и освещали тревожные для каждого украинца вопросы жизни страны в период пандемии коронавируса. Программа продолжает лидировать в своем сегменте.

Отметим, что исследовательское агентство Info Sapiens специализируется на проведении исследований общественного мнения, поведенческих намерениях, анализе данных из вторичных источников, и придерживается всех исследовательских стандартов ESOMAR.

Выборка исследования составляет 809 респондентов. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Исследовании изъята Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%. Опрос проводился 25-29 марта 2020 за собственные средства Info Sapiens.