Ресторан в Харькове бесплатно кормит медиков областной инфекционной больницы (видео)

Именно это заведение одним из первых примет инфицированных коронавирусом.

Один из харьковских ресторанов бесплатно кормит медицинский персонал областной инфекционной больницы.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Пока что там нет ни одного больного на коронавирус, но именно это заведение одним из первых будет принимать таких пациентов. Рестораторы надеются, что быстро найдут единомышленников, которые смогут угостить вкусной едой и медиков в других регионах.