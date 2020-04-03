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Ресторан в Харькове бесплатно кормит медиков областной инфекционной больницы (видео)

11:40, 03 апреля 2020
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Пока что там нет ни одного больного на коронавирус, но именно это заведение одним из первых будет принимать таких пациентов. Рестораторы надеются, что быстро найдут единомышленников, которые смогут угостить вкусной едой и медиков в других регионах.

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