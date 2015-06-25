СБУ установила личность координатора боевиков, который может быть российским ГРУшником (фото)

Как утверждают в пресс-службе СБУ, координатор является военнослужащим главного разведывательного управления генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации.

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Отмечается, что информацию о ГРУшнике сообщили завербованные им граждане Украины, которых задержали сотрудники СБУ.

"Командир роты спецназначения "республиканской гвардии ДНР", житель Самары с позывным "Старшина", находится на территории, подконтрольной террористам, и непосредственно подчиняется террористу по кличке "Чечен". По поручению спецслужб России "Старшина" координирует деятельность диверсионных групп "ДНР", главной задачей которых являются теракты, диверсии, боевые действия против Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "Старшина" также руководит агентурной сетью на территории Украины. Данные передает "заместителю командующего корпуса МО ДНР" Басурину. Полученная информация используются затем в планировании действий террористов "ДНР" против украинской власти.

Согласно сообщению, для сбора сведений о численности украинских войск, их материально-технического обеспечения, общего управления и командования, о наличии и состоянии фортификационных сооружений в районе проведения АТО "Старшина" использует жителей Донецкой, Винницкой и Львовской областей.