Боевики "ДНР" обстреляли гуманитарный конвой миссии Красного Креста

Сегодня утром террористы из "ДНР" обстреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия гуманитарный конвой миссии Красного Креста в районе блокпоста у села Березово Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

14 грузовиков и легковой автомобиль миссии возвращались из Донецка после доставки гуманитарной помощи мирному населению временно оккупированных террористами территорий. Жертв среди представителей Красного Креста нет, транспортные средства не повреждены.

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Представители Красного Креста показали, что обстрелы конвоя велись со стороны террористов "ДНР".

Все участники гуманитарной миссии находятся в безопасности. Сотрудники СБУ проводят оперативное документирование факта обстрела террористами конвоя Красного Креста.