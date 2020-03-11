Кототерапия за решеткой: в колонии на Киевщине поселились четыре пушистика (видео)

Сейчас проект "кототерапия" – пилотный. Если все удастся, то он может быть воплощен и в других местах отбывания наказания.

В одной из исправительных колоний Киевской области тестируют кототерапию для осужденных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, в Бучанской колонии появились четыре пушистика. Эти бездомные животные нашли себе хозяев среди осужденных. Теперь заключенные заботятся о животных и после освобождения даже планируют забрать их домой.

Четыре стерилизованных и обработанных от паразитов кошки в Бучанскую колонию привезли из приюта представители Центра защиты животных. Каждый пушистик теперь под опекой конкретных осужденных и те, утверждают в колонии, меняются на глазах.

Подобная программа уже давно успешно работает в США. Психологи в действенность кототерапии верят, считая, что она может быть действенной. В настоящее время проект "кототерапия" – пилотный. Если же все удастся, возможно, ее опробуют и в других местах отбывания наказания.