ГПУ: С начала года за коррупцию арестовали 35 военных комиссаров
09:36, 08 июня 2015Общество
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За последние пять месяцев 2015 года 35 военных комиссаров были арестованы за взяточничество.
Матиос: В Украине насчитывается 426 военных комиссаров / 2000.ua
Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель главы Генеральной прокуратуры Украины – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
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При этом он сообщил, что в целом в Украине есть 426 военных комиссаров.
«Это непочатый край работы. Каждый из них, как и любой украинец, грешен», − добавил представитель ГПУ.
Ранее УНИАН сообщал, что замглавы Шевченковского района задержали во время получения 73,5 тысяч гривен взятки.
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