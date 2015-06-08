ГПУ: С начала года за коррупцию арестовали 35 военных комиссаров

Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель главы Генеральной прокуратуры Украины – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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При этом он сообщил, что в целом в Украине есть 426 военных комиссаров.

«Это непочатый край работы. Каждый из них, как и любой украинец, грешен», − добавил представитель ГПУ.

Ранее УНИАН сообщал, что замглавы Шевченковского района задержали во время получения 73,5 тысяч гривен взятки.