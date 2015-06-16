Одесскую милицию возглавил экс-замглавы МВД Грузии

Им стал бывший замглавы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе, сообщили в пресс-службу Министерства внутренних дел в Одесской области.

Кроме Авакова, во время представления присутствовал губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

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Аваков сообщил, что экс-начальник областного управления Иван Катеринчук продолжит службу руководителем нового структурного подразделения МВД — управления по Автономной Республике Крым. Что будет входит в его обязанности, пока неизвестно.

В конце встречи министр внутренних дел напомнил новому руководителю о том, что милиция должна оставаться вне политики, а основная ее задача - обеспечение общественного порядка и борьба с преступностью.

Напомним, Лорткипанидзе стал гражданином нашей страны 11 июня. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.