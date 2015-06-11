Будущий руководитель одесской милиции Лорткипанидзе получил украинское гражданство

Текст указа (№ 327/2015) размещен на официальном сайте президента.

Отмечается, что принятие Лорткипанидзе в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время пресс-конференции в Одессе председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили подтвердил назначение Лорткипанидзе начальником Главного управления МВД в Одесской области.

Он отметил, что этот генерал полиции будет его единственным «экспортом из Грузии». Председатель ОГА добавил, что это назначение согласовано с министром МВД Арсеном Аваковым, и президент Петр Порошенко отнесся к его просьбе с пониманием.

Как сообщалось, Лорткипанидзе в Грузии занимал должности заместителя министра внутренних дел, был руководителем Департамента по исполнению наказаний.