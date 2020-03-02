В Одессе вручено подозрение двум воспитателям приюта, в котором истязали детей

Сотрудники детского центра реабилитации ничего не предприняли для защиты воспитанников от физического и психологического насилия.

В Одессе сегодня сообщено о подозрении двум воспитателям воспитанников коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации службы по делам детей Одесской ОГА» (бывший приют «Свитанок»), в котором в 2019 году истязали детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 2 марта прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 сообщили о подозрении двум воспитателям указанного специализированного учреждения. Воспитатели подозреваются в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

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Как отмечается, в конце июля 2019 года в помещении центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли по вызову воспитателя, издевался и избил двух воспитанников.

«В это время воспитатели оставили несовершеннолетних без присмотра - не приняли предусмотренных мер по их охране от физического и психологического насилия», - пояснили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Малиновский отдел полиции (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители проводят расследование по уголовным производствам по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников КУ «Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации» (бывший приют «Свитанок»).

В частности, по ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

Ситуацию в приюте взяла под контроль Генпрокуратура.

В сентябре Служба по делам детей Одесской ОГА начала проверку фактов жестокого обращения с детьми в приюте.

В ноябре 2019 года Малиновский райсуд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сотруднику охранного агентства «Центр», который подозревается в истязании воспитанников.

По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта– девочка, 2006 г. р., и мальчик, 2004 г. р., вступили в половой контакт с использованием презерватива.

О данном факте сразу стало известно воспитателю заведения, которая вызвала сотрудников охранного агентства. Один из них решил наказать малолетних и приказал мальчику найти использованный им презерватив, после чего заставил детей разрезать его пополам, а затем, угрожая применением электрошокера, принудил их жевать несколько минут части использованного средства контрацепции.

В дальнейшем, сотрудник охранного агентства приказал детям зайти в душевую комнату, где бил ремнем и пр. В феврале 2020 года Малиновский райсуд Одессы вынес приговор охраннику - лишения свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 2 года.