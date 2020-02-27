Певческая поддержка: украинские музыканты в Китае записали песню о коронавирусе (видео)
Четыре украинских музыканта, которые работают в охваченном коронавирусом Китае, записали песню.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Композиция создана на китайском языке и называется "Поверь". В тексте говорится о том, что болезнь не остановит Китай.
Указанные музыканты сейчас находятся в городе в 500 километрах от Уханя и работают в оркестре местной филармонии.
Клип в поддержку страны, с которой началась мировая эпидемия, показали по местному телевидению. В нем использованы кадры строительства и военных парадов.
Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
Количество инфицированных коронавирусом стремительно увеличивается. По состоянию на 27 февраля в разных странах Covid-19 заразились уже более 82 тысячи человек. От болезни умерли 2 801 человек.