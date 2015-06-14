Украина окажет Грузии гуманитарную помощь в связи с масштабным наводнением

Об этом он сказал во время телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, сообщает пресс-служба Кабмина.

Яценюк также выразил готовность правительства Украины помочь грузинскому народу.

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"Собеседники договорились, что соответствующие службы двух стран будут держать контакт по организации в случае необходимости доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы Грузии", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сильные ливни с градом прошли в Тбилиси в ночь на 14 июня. Стихия затопила жилые дома, повредила дороги, инфраструктуру, пострадал зоопарк. В результате наводнения погибли 10 человек.