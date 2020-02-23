Праздник, которого нет: почему Украина не отмечает 23 февраля

С 2014 года Украина отмечает новый праздник - День защитника.

Пять лет назад Украина перестала праздновать День защитника отечества, который ежегодно отмечался 23 февраля. Для этого тогдашний президент Петр Порошенко издал указ, которым постановил праздновать День защитника Украины 14 октября, а также отменил постановление о праздновании 23 февраля.

В чем именно заключается день, который уже не празднуют в Украине, но до сих пор отмечает Россия и другие постсоветсткие страны - читайте ниже.

День защитника отечества: история праздника

История празднования 23 февраля насчитывает почти 100 лет. День защитника отечества был официально установлен в 1922 году на территории тогдашней советской России. Изначально это был День Красной армии, после - советской армии, впоследствии его объединили с днем советской армии и военно-морского флота.

Сегодня праздник 23 февраля в разной степени отмечают в России, Беларуси, Таджикистане, Армении. В Литве, Латвии и Эстонии, к примеру, которые являются членами Евросоюза, 23 февраля, как и в Украине, утратило статус праздника. Там его отмечают локально, прежде всего - представители старшего поколения.

Многие люди ошибочно полагают, что 23 февраля - праздник мужчин. Несмотря на то, что в большинстве армий они составляют преимущественное большинство, там все же есть определенный процент девушек и женщин. Поэтому называть 23 февраля "мужским" днем - некорректно.

Почему в Украине отменили 23 февраля

Как отмечалось выше, от празднования Дня защитника отечества Украина официально отказалась в 2014 году. 14 октября был подписан указ президента о новом празднике - взамен существующему.

"С целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности" президент постановил установить в Украине праздник - День защитника Украины, который отмечать ежегодно 14 октября.

После этого ежегодно 14 октября в Украине проходят праздничные мероприятия в честь военнослужащих и ветеранов. Кроме того, этот день является в стране официальным выходным. В отличие от 23 февраля, который таковым никогда не был.

Открытки и поздравления с 23 февраля

Самые сильные, самые смелые,

Умные, чуткие, добрые, верные...

Всех ваших качеств нам просто не счесть!

Мы очень рады, что вы у нас есть.

Дружно сегодня мы вас поздравляем,

Успехов, удачи, достатка желаем.

Ваш день февральский сейчас наступил,

Пусть он придаст вам здоровья и сил!

****

В день доблести и мужества

Позвольте пожелать

Всего, что только нужно Вам,

Чтоб жить и процветать.

В делах успеха быстрого,

Уверенных побед,

Здоровья богатырского,

Счастливых много лет.

Чтоб каждому желанию

Пришла своя пора.

Крепчайте вместе с армией!

Вам – дружное УРА!

****

С двадцать третьим февраля

Поздравим мы мужчин.

И быть счастливыми всегда

Им пожелать хотим.

Не знайте горя, ссор и бед,

Храните близких и друзей,

Вперёд ведёт пусть солнца свет,

И никаких дождей!

****

С 23 февраля, мужчины, вас,

Впереди пусть в жизни ждет звездный час,

Сила, мужество в сердцах у вас живет,

Пускай каждого любовь большая ждет,

Светлых дней желаем, значимых побед,

И счастливых, ярких, мирных дней и лет.

****

В день защитника Отчизны

Вам желаю силы в теле,

Чтоб семья была опорой

И везло в любимом деле.

Чтоб здоровье было крепким

И глаза всегда сверкали,

Чтобы все свои желания

Вы легко осуществляли.

****

Вам, мужчины дорогие, наши пожелания,

В них — душевные слова, чувства и признания,

Мы в февральский этот день твердо заявляем,

Что мы любим вас и ценим, от души желаем:

Богатырского здоровья, бодрости и силы,

Достижений и успехов, и побед красивых,

И к вершинам, и к высотам взлетов без падений,

Только правильных и мудрых жизненных решений.

А в сердцах — любви огромной, верной, настоящей,

И в кругу друзей надежных — праздников звенящих.

Пусть накроют вас удачи, радости земные,

С 23–им вас, мужчины, с праздником, родные!