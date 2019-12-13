В Николаеве педофил надругался над 6-летним мальчиком

Мужчина, который имеет определенные расстройства здоровья, забрал шестилетнего мальчика из поля зрения взрослых и совершил с ним действия интимного характера.

12 декабря около 19:00 о преступлении в полицию Заводского района Николаева сообщили родители ребенка. Известно, что они пришли в гости к семье злоумышленника, вместе отдыхали, а в это время мужчина, который имеет определенные расстройства здоровья, забрал шестилетнего мальчика из поля зрения взрослых и совершил с ним действия интимного характера.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, ребенок все рассказала родителям, а те вызвали полицию. Злоумышленник ушел, его вскоре разыскали правоохранители по месту работы (работал неподалеку охранником на стройке).

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Задержанному инкриминируют ч. 4 ст. 153 УКУ «Сексуальное насилие», которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Продолжается расследование, в ходе которого правоохранители выяснят все обстоятельства преступления.