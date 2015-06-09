МВД возбудило уголовное дело по факту пожара на нефтебазе под Киевом
Министерство внутренних дел открыло уголовное производство по факту пожара на нефтебазе под Киевом.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины. Одна из вероятных причин пожара – техническая, при работе с нефтепродуктами», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что работники милиции проводят все необходимые мероприятия для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия. Ведется досудебное расследование.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваков сообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.
До взрыва также была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудниках нефтебазы.