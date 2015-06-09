На нефтебазе под Киевом произошел взрыв, по тревоге поднята Нацгвардия - Аваков

На нефтебазе под Киевом произошел взрыв. В зону пожара отправлены бойцы Национальной гвардии.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Взрыв на нефтебазе под Васильковым. Гигантский. Погибли пожарные.. СЧС стягивает все, что есть. По тревоге поднята Нацгвардия. Работаем", - написал он.

Взрыв на нефтебазе под Васильковым. Гигантский. Погибли пожарные.. СЧС стягивает все, что есть. По тревоге поднята Нацгвардия. Работаем. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 9, 2015

Как сообщает ТСН, из-за взрыва с места пожара бегут медики, журналисты и даже спасатели.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области на территории нефтебазы произошел пожар. По состоянию на 3 часа ночи огнем было охвачено 7 резервуаров с топливом.

"В результате пожара 1 человек погиб, 3 человека в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу", - сообщали в ГСЧС о ситуации на нефтебазе по состоянию на 00.00 9 июня.

Как отметил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, вероятной причиной пожара на нефтебазе под Киевом было неосторожное обращение с оборудованием во время попытки кражи нефтепродукта.