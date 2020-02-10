В Украине введут электронные военные билеты - Загороднюк

Правительство собирается оцифровать весь воинский учет.

В украинской армии введут электронные военные билеты, их тестирование начнется в течение года.

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Об этом в интервью «Радіо Свобода» сообщил министр обороны Андрей Загороднюк. По его словам, в Минобороны существует проект автоматизации процессов под «кодовым названием «Пласт».

«В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит внутри. Так же в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год», - рассказал Загороднюк.

Он пояснил, что это будет карта со штрих-кодом.

«Он может быть у вас и в телефоне, и как карта пластиковая. Это гораздо лучше, чем тот, что сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать записи в электронной системе. Мы представляем этот проект уже в феврале», - отметил министр.

Загороднюк рассказал, что правительство собирается оцифровать весь воинский учет.

«Потому что у нас есть база данных офицерского состава, мы формируем базу всех военнослужащих, солдат и сержантов, но еще будет база всех военнообязанных. Это миллионы людей. Конечно, на это уйдет время. Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами. И когда это будет реализовано, то фактически получения всех бумаг из военкомата, если вам не надо туда приходить, как в центр комплектации, подписать контракт или поступить на службу и так далее, вы сможете получать удаленно, через электронную цифровую подпись и без прихода в сам военкомат», - обещает глава Минобороны.

Он заверил, что деньги из бюджета на это есть, технику военкоматы закупают уже в первом квартале 2020 года.

Напомним, 6 февраля Министерство цифровой трансформации обнародовало мобильное приложение "Дія". В перспективе этот сервис должен объединить в электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам, организациям и бизнеса.