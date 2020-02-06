Как скачать приложение “Дія” на смартфон: где найти сервис в Google Play и App Store

Пользователи получают возможность открывать на своем смартфоне водительские документы.

Министерство цифровой трансформации сегодня представило первые результаты своего амбициозного проекта по диджитализации страны: мобильное предложение "Дія”. В перспективе этот сервис должен объединить в электронном формате все услуги, которое государство предоставляет гражданам, организациям и бизнесу.

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Сейчас функционал приложения не настолько широк, но все равно полезен. Пользователи получают возможность открывать на своем смартфоне удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В министерстве отметили, что запуску приложения предшествовал полуторамесячный период публичного бета-тестирования, в котором приняли участие более 30 тысяч человек. Тем не менее, пока слишком рано судить об успешности релиза - сейчас даже при поиске приложения у некоторых пользователей возникают проблемы.

Почему не получается найти “Дію”

Хотя приложение официально представлено и запущено, найти его в Play Market или App Store не так уж и просто - на сегодня банальный поиск ничего не дает.

Разгонять по этому поводу “зраду” не стоит. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram объяснил, что приложение лишь этим утром появилось в магазинах приложений, и пока не индексируется в поиске. Однако он уверен, что уже через несколько дней “Дія” будет появляться по запросу первой.

Как скачать “Дію”

Отсутствие “Дії” в поиске магазинов приложений вовсе не означает, что ее там нет. Минцифры оставило ссылки на приложение в App Store и Google Play.

В министерстве также сообщили об огромном количестве желающих скачать “Дію” сразу после запуска, что очевидно создает нагрузку на сервера. Если подтянуть свои документы не получается, стоит повторить попытку немного позже.

Глава Минцифры тем временем отметил, что реестр МВД, с которым работает приложение “то падает, то поднимается”, и это создает проблемы в работе. Уже завтра сервис будет работать гораздо стабильнее.

Зачем нужна “Дія”

Перенос водительских документов “в цифру” - лишь первый шаг в развитии сервиса. Идеологи проекта планируют перенести туда все необходимые гражданам документы, а в течение пяти лет - реализовать предоставление всех госуслуг в цифровом формате.

Разработкой софта “Дії” сейчас занимаются сторонние компании, но Кабмин уже собирает специалистов для создания собственной команды разработчиков Diia Company.

В Минцифры хотят постоянно внедрять в проект новый функционал. Министр Федоров рассчитывает на еженедельный цикл выпуска обновлений программы.