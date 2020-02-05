Комитет по вопросам свободы слова рекомендует Раде поддержать законопроект "О медиа"

В то же время комитет рекомендует парламенту отклонить альтернативный законопроект «О медиа в Украине» (№2693-1).

Комитет по вопросам свободы слова рекомендует Верховной Раде принять законопроект «О медиа» (№2693) в первом чтении.

Как сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады, Комитет рассмотрел два законопроекта - «О медиа» (№2693) и «О медиа в Украине» (№2693-1).

«По итогам обсуждения Комитет по вопросам свободы слова поддержал решение главного комитета рекомендовать Верховной Раде принять проект закона «О медиа» (№2693) в первом чтении, а альтернативный - отклонить», - говорится в сообщении.

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Председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета по вопросам свободы слова и одна из авторов основного законопроекта (№2693) Татьяна Цыба отметила: «Это системный закон, и он давно назрел, поскольку регулирует вопросы, которые до сих пор не были урегулированы, например, онлайн и интернет-медиа. В том числе, он расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность больше влиять на информационную политику государства и наказывать нарушителей. Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров».

По ее словам, рассматривается возможность после первого чтения «интегрировать в единый законопроект все лучшее, что есть в альтернативном».

Также Цыба подчеркнула, что в настоящее время проходит широкое обсуждение законопроектов с профильными организациями, и главный комитет настроен при подготовке ко второму чтению учесть много поправок, предложенных журналистами. «То, что я видела, то нет противоречий между медиарынком, людьми, которые работают в информационном пространстве, и Комитетом. Там продолжается конструктивная работа», - отметила она.