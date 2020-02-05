В Днепропетровской области на взятке $10 тысяч попался голова территориальной общины

Чиновник требовал деньги от предпринимателя за передачу в пользование под полигон твердых отходов земельного участка и в дальнейшем выделение его в собственность.

В Днепропетровской области работники полиции и прокуратуры сегодня, 5 февраля, задержали мэра одной из территориальных громад и его сообщника при получении неправомерной выгоды в размере $10 тыс. от предпринимателя.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. «За передачу в пользование земельного участка под организацию деятельности полигона твердых отходов и в дальнейшем выделение его в собственность чиновник требовал $10 тыс. неправомерной выгоды. К коррупционной деятельности приобщил посредника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при получении определенной суммы оба фигуранта были задержаны правоохранителями.

Сейчас на месте происшествия проводят следственные действия. После их завершения будет решаться вопрос об уведомлении данных лиц о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.