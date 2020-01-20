В Киеве в подпольном покерном клубе нашли фишек на 300 миллионов гривень

На момент появления полицейских в зале находилось около двух десятков игроков.

В Киеве 19 января правоохранители выявили и пресекли деятельность подпольного покерного клуба.

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Об этом сообщается на странице Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в Facebook.

На момент появления полицейских в зале находилось около двух десятков игроков.

По результатам проведенных мероприятий правоохранители изъяли 30 столов для игры в покер, почти 41 тысячу игровых фишек на сумму около 300 миллионов гривень и другое оборудование, которое использовали для функционирования подпольного заведения.

Мобильные группы продолжают в круглосуточном режиме отрабатывать информацию о возможной деятельности игорных заведений, которая поступает с правительственной «горячей» линии, по спецлинии 102 и из других источников.

Как отмечается, в течение 18 января полицейские пресекли деятельность шести интерактивных клубов: два - в Харькове и четырех - в Днепре.