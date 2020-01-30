На Донетчине ректор университета получал взятки в виде элитных внедорожников

Правоохранители установили, что чиновник получил три автомобиля BMW общей стоимостью более 2,8 млн грн за зачисление иностранцев на обучение в вуз.

В Донецкой области ректор университета получал взятки в виде автомобилей BMW.

Как сообщили УНИАН в Офисе генерального прокурора Украины, завершено досудебное расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области.

Подозреваемому инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368) и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, чиновник в течение 2018 года получил от представителя общества с ограниченной ответственностью, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, два автомобиля BMW X3 стоимостью более 1,2 млн грн и BMW X5 стоимостью более 1,6 млн грн за подписание приказов о зачислении иностранцев на обучение в университет.

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Впоследствии он внес в ежегодную декларацию о доходах заведомо недостоверные данные о получении в пользование BMW X3 на основании несуществующего договора займа.

В настоящее время продолжается ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами досудебного расследования, после этого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.