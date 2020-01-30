Пророссийская реклама в Киеве: бизнесмен Катющенко назвал их провокацией

Олег Кастющенко является учредителем компании-застройщика Holly Industrial.

Бизнесмен Олег Кастющенко назвал провокацией свое изображение на демонтированных в Киеве бигбордах с пророссийской пропагандой.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

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По информации СМИ, Олег Кастющенко является учредителем компании-застройщика Holly Industrial. Жена бизнесмена занимается изданием женских журналов "Единственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш", "Уютная квартира", "Приватный дом" и др.

Жена предпринимателя в Facebook впоследствии написала, что бигборды с ее мужем имеют провокационный характер, однако они не знают, кто и почему это сделал.

Напомним, поздно вечером среды, 29 декабря, в нескольких местах в Киеве появились провокационные бигборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер".