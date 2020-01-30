Пророссийская реклама в Киеве: бизнесмен Катющенко назвал их провокацией
13:43, 30 января 2020Общество
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Олег Кастющенко является учредителем компании-застройщика Holly Industrial.
фото ТСН.иа
Бизнесмен Олег Кастющенко назвал провокацией свое изображение на демонтированных в Киеве бигбордах с пророссийской пропагандой.
Об этом он рассказал в комментарии ТСН.
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По информации СМИ, Олег Кастющенко является учредителем компании-застройщика Holly Industrial. Жена бизнесмена занимается изданием женских журналов "Единственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш", "Уютная квартира", "Приватный дом" и др.
Жена предпринимателя в Facebook впоследствии написала, что бигборды с ее мужем имеют провокационный характер, однако они не знают, кто и почему это сделал.
Напомним, поздно вечером среды, 29 декабря, в нескольких местах в Киеве появились провокационные бигборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер".
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