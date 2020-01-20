Убийство Гандзюк: правоохранители устроили ряд обысков в деле

В Херсоне и области проводят спецоперацию по борьбе с организованной преступностью.

Сотрудники прокуратуры и СБУ проводят ряд обысков с целью поиска доказательств в уголовном производстве по факту смертельного нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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Как сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора, 20 января правоохранители начали в Херсоне и других населенных пунктах области спецоперацию с целью пресечения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие и поджоги.

«Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт в отношении указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда. Одессы с соглашением о признании его вины в заранее не обещанном сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк», – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают о подозрении другим членам преступной организации.

Как сообщал УНИАН, Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаза. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В деле о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили. 6 июня суд приговорил организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы.

Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.