МИД: информации об обнаружении "черных ящиков" на месте катастрофы еще нет

На месте аварии работает созданная комиссия по расследованию причин катастрофы. Пока ни одна из версий случившегося не озвучена.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявляют, что пока причины катастрофы в Иране самолета компании «Международные авиалинии Украины» устанавливаются.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД, координатор оперативной кризисной группы департамента Максим Коваленко.

«На данный момент консул и посол находятся в аэропорту, работают со спасательно-поисковыми службами и администрацией аэропорта», - заявил Коваленко.

По его словам, дипломаты занимаются работой консульско-правового характера, связанной с идентификацией тел.

Также он отметил, что работает созданная комиссия в Иране, расследуются причины катастрофы. «Пока не озвучено никакой версии», - сказал Коваленко.

Кроме того, он отметил, что еще нет информации о том, были ли найдены «черные ящики» на месте катастрофы. «Сейчас эта информация проверяется непосредственно вблизи аэропорта», - сказал Коваленко.

«Причина устанавливается комиссией, и только после решения специально созданной комиссии будет озвучена причина падения самолета», - отметил Коваленко и добавил, что даже предварительной причины пока нет.

Также он подчеркнул, что версий катастрофы пока нет.

На вопрос, рассматривается ли версия ошибочного сбития самолета иранской ракетой, дипломат ответил, что в МИД такой версии нет.

При этом одной из возможных версий он назвал проблему неисправности двигателя самолета. «Но, опять же причина может быть совершенно другого характера», - добавил Коваленко.

По его словам, в Тегеране сейчас представители посольства Украины ведут переговоры с местными службами.