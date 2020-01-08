МИД Украины готовит списки пассажиров самолета, разбившегося в Иране

В ближайшее время МИД обнародует списки с именами жертв трагедии.

Министерство иностранных дел (МИД) готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время.

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Об этом сказано в сообщении на сайте президента Владимира Зеленского. "Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий", - говорится в сообщении.

"На месте событий, в аэропорту «Имам Хомейни», находятся посол и консул Украины в Иране. По моему поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб. Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для отлета", - говорится в сообщении.

Также в своем обращении Зеленский отметил, что вылетает в Киев. "Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий катастрофы официальных сообщений", - отметил президент.

Тем временем, стало известно, что на борту самолета среди пассажиров находились два украинца, а также примерно 13 членов экипажа из Украины. Остальные пассажиры на борту Boeing 737 были иностранные граждане. В частности, граждане Ирана - 71; граждане Канады -73; граждане Германии - 4; граждане Великобритании - 3; граждане Швеции - 8; граждане Афганистана - 6.

В самом МИДе отметили, что за предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 08.01.2020 после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация о погибших гражданах Украины будет обнародована дополнительно.

В Департаменте консульской службы создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии - 238 16 57.