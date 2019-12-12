Дефлимпиада-2019: первая леди Зеленская поддержала украинских спортсменов на языке жестов (видео)

В Италию едут соревноваться 34 украинских спортсмена – 15 женщин и 19 мужчин.

До начала зимних Дефлимпийских игр, которые в этом году пройдут 12-21 декабря в Италии, жена президента Украины Елена Зеленская записала видеообращение языке жестов с пожеланием побед представителям национальной дефлимпийской сборной.

«Мои сердечные поздравления украинским дефлимпийцам. К сожалению, я сегодня не смогу быть вместе с вами, поэтому и решила записать это видео. Желаю вам блестящих побед и высоких результатов на зимней Дефлимпиаде. Искренне восхищаюсь тем, что вы делаете для Украины. Ведь то, как вы представляете нашу страну на мировых спортивных аренах, – это престиж Украины. Буду болеть за вас! Возвращайтесь с победами», – отметила первая леди, сообщает пресс-служба ОП.

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Зимняя Дефлимпиада – 2019 станет знаковой для украинской команды, которая уже пятый раз будет отстаивать на соревнованиях честь государства. Ведь именно на играх в Италии сборная отметит 20-летний юбилей участия украинских спортсменов с нарушениями слуха в зимних Дефлімпіадах.

В Италию едут соревноваться 34 спортсмена – 15 женщин и 19 мужчин. Это самая многочисленная сборная в истории участия Украины в зимних Дефлимпиадах. Всего в главных соревнованиях четырехлетия примут участие более 1 тыс. спортсменов с нарушениями слуха из 40 стран мира. Будет разыграно 36 комплектов наград. Украинцы претендуют на 19 из них.

Национальная команда примет участие в пяти из шести видов спорта, представленные на зимней Дефлимпиаде-2019: лыжные гонки, горнолыжный спорт, керлинг, сноубординг и шахматы. Причем в сноубординге и шахматах дефлимпийцы Украины будут соревноваться впервые.

На последних Дефлимпийских играх – 2015 спортсмены показали лучший результат за всю зимнюю дефлимпйскую историю Украины, войдя в четверку сильнейших команд мира по общему количеству наград и завоевав восемь медалей, среди которых пять серебряных и три бронзовых.