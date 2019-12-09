Любовь во время войны. Счастливая история коренной дончанки и бойца "Правого сектора"

До войны 30-летняя Виктория закончила курсы телохранителей, работала в ГСО при МВД Украины в Донецке. 32-летний Анатолий жил в Прилуках и успел поработать и звукооператором, и строителем, и охранником. Весной 2014 она уволилась и переехала в Константиновку (проукраински настроенной семье девушки было тяжело в охваченном пророссийским безумием Донецке). А он, примерно в это время, стал пулеметчиком ДУК «ПС» с позывным «Каталонец».

Зимой этого же года Вика вернулась в Донецк, работать продавцом-консультантом. Найти работу на подконтрольной Украине территории не получалось. А Толик в это время воевал в районе Песок.

«19 января 2015 года я сидела в квартире, скучала. И тут кто-то заходит на мою страничку в соцсети и присылает стихи. Я обычно на такое внимание не обращала. Да, он и на фото, и в жизни - красивый мальчик, но сколько таких красивых мальчиков?», - рассказывает Вика.

Она говорит, что забыла о том сообщении, и случайно вспомнила о нем через пару-тройку дней. «Мы сидели с моими друзьями, и я сказала: «Мне какой-то военный пишет! Приезжий хочет романтики. Давайте поприкалываемся над мальчиком!». И мы, давай, всей компанией сочинять ответы. Началось с: «Какой ты классный», а закончилось: «Давай созвонимся», - признается Вика. – Он меня набрал, и как только я услышала его голос, то поняла – все, я влюбилась. С первого «алло» я поняла, что этой мой мужчина, и я его никому не отдам».

Уже через много месяцев после того вечера, Вика случайно заглянула в мессенджер любимого. И каково же было ее удивление (и ярость), когда узнала, что он свои стихи тогда рассылал, по ее словам, «всем подряд». «Там была громадная рассылка! Когда я узнала, что не я одна такая классная, то поругались мы знатно», - смеется теперь Вика.

Толик же рассказывает, что ему хотелось отвлечься, поговорить с новыми знакомыми о чем-то кроме войны.

«Сваливали мы оттуда – кенийские легкоатлеты отдыхают»

Вика и Толик начали часто созваниваться, разговаривали ночи напролет.

«У нас «романтические» звонки были. Мы разговариваем, а на заднем фоне у Толи - обстрел. Несколько раз он пропадал на день-два. Представьте, как я переживала», - признается Вика.

Бывший снайпер, офицер морской пехоты Елена Билозерская в своей книге «Дневник нелегального солдата» рассказывает, как воевал в тот год «Каталонец». Одна из глав начинается с того, что группа добровольцев уходит за линию фронта, приближается к позициям врага под Опытным и ждет боевиков. Наконец, «ополченцы» появляются у озера.

«Мы увидели, что за водичкой идет группа, три человека с баклажками… Когда подошли, начал «Моряк». Он первого из этой группы – две пули на уровне легкое-сердце. Потом подключился я, начал их накрывать, ну, и «Швед» из подствольника», - рассказывает «Каталонец».

Один раненый россиянин упал в камышах. «Вытаскиваем его, а так как мы были немножко не в своей форме, то он начал сразу: «Ребята, я свой» - «Да, конечно свой. Как тебя зовут?» - «Паша» - «Сейчас поможем, сейчас к медикам. Вставай, а то сейчас злые укропы придут и всем будет больно». Начали бежать. У меня разгрузка, туча БК, пулемет… Все, как бешенные сайгаки, ломанулись вперед. Я и Мазепа тянем этого Пашу. Только отбежали метров 50, давай за нами 122-е и 152-е рваться. Короче, сваливали мы оттуда – кенийские легкоатлеты отдыхают», - продолжает «Каталонец».

Россиянин был ранен в руку и ногу. После такого бега он начал выдыхаться, и один из правосеков «подбодрил» его на украинском: «Вставай, а то я зараз тобі око витягну». Наверное, только после этого Паша начал понимать, что рядом - не москвичи…

«Подъехала военная машина. Вышел красавец в бронежилете, каске, с пулеметом»

Через несколько недель телефонных разговоров Толик сказал Вике: «Не могу без тебя. Приезжай как можно быстрее». Девушка согласилось. Но в ту ночь были такие сильные обстрелы у ДАП, что дом, где она жила, ходил ходуном. Взрывной волной разбило окно, осколки сыпались на жильцов.

«Я пишу смс: «Наверное, уже не увидимся». Толик подбадривает: «Выживешь. Я тебя встречу с ребятами». Еле дождалась утра. Села на первый автобус. Приехала на наш блокпост в Марьинке – его нет. Звоню – нет связи. Думаю: «Развел девочку, а я уши развесила. Куда я еду? Зачем?», - признается Вика.

Опоздал Толик из-за того, что его подразделение утром выходило в «серую зону». Он вышел на связь, когда Вика была уже на полпути к Константиновке, попросил выйти на первом же автовокзале.

«Вышла в Покровске. Жду. Его нет, и нет. Холодина. Уже ночь. Звоню – у него опять с телефоном что-то. Наконец, подъезжает военный внедорожник. Выходит красавец. В бронежилете, каске, с пулеметом. И я… Обычно о таком говорят: «Все, баба посыпалась». Он был такой мужественный в форме, с бородой. Я его восхищенно оглядела: «Наверное, качок». Через пару дней он пришел ко мне «по гражданке». И мысли были уже другими: «Господи! Что ж тебя не кормят…», - смеется Вика.

Пара стала видеться практически каждый день, но и этого им было мало.

«Толик говорит мне однажды: «Все, не могу без тебя. Давай к нам в подразделение» - «Ты, о чем? Я хочу. Но кем?» - «Пойдешь поваром» - «Я готовить умею, но терпеть это не могу» - «Пойдешь поваром. Собирай вещи»», - рассказывает Вика.

Так дочанка стала бойцом «Правого сектора» с позывным «Фортуна».

«Первое время, все на меня, русскоговорящую, волком смотрели»

Девушка из Донецка не могла не вызвать подозрений. «Первое время, все на меня, русскоговорящую волком смотрели. Я уже начала над этим подшучивать. Подходит ко мне один боец: «Ты кто?» - «Сепар» - «В смысле?» - «Ну, вот. Зачем-то привезли к вам на базу» - «Точно сепар?» - «Точно» - «А чего ты в комнате у Каталонца живешь?» - смеется Вика. - Они меня долго не воспринимали всерьез. Ходили всякие слухи о том, что я «шпион». Но потом у меня открылся талант следователя».

Собственно, поваром Вика прослужила недолго. А после того, как с этой должности ее уволили, буквально, через две недели стала в подразделении начальником службы безопасности. Еще немногим позже Вика с побратимами помогали полиции бороться с торговцами наркотиками в нескольких шахтерских городках.

«Однажды, накрываем наркопритон, вызываем полицию. Но меня дернуло поехать домой к одному из тех наркоманов. Что-то не то с ним было. В итоге, нашли у него флешку с фотками, где он по форме с сепарами, и георгиевскую ленточку. Привезли мы его на базу, утром хотели в полицию сдать. В итоге, не знаю за какие коврижки, но командир его отпустил. Был скандал, мы с Каталонцем решили уйти», - рассказывает Вика.

Перед возвращением «на гражданку» пара вместе с друзьями попала в аварию. Случилось это накануне Нового, 2016 года. У добровольцев не было денег, чтобы поменять колеса, починить тормоза. Как результат, автомобиль потерял управление и влетел в дерево. Вика получила серьезную травму головы, Толик «отделался» переломом.

«После той аварии, мне память, как корова языком слизала. Но я помнила, что в соседнем отделении – Толик. Я фотографировала вход в его отделение, номер его палаты, чтобы не заблудится в коридорах. Потеря памяти была такой, что я садилась в лифт и тут же забывала, на какой этаж мне ехать. Но помнила, что у любимого сломана нога, и ему нужна моя забота», - рассказывает Вика.

Толик добавляет, что боялся даже в магазин отпускать любимую и еще долго она перемещалась с помощью записок, которые надо было показывать таксистам.

«Я не могу сказать, что у нас все было мирно. Мы ссорились. Мы расходились»

Еще в 2015 Толик сделал Вике предложение. Особой романтики не было, как и цветов с кольцом - обстановка была неподходящая. Но свадьбу пара сыграла только в прошлом году. К этому времени, Толик ушел из добробата, окончил офицерские курсы и стал младшим лейтенантом ВСУ.

На роспись он прибежал прямо из части, переодеться в костюм времени не было. И прямо со свадебного застолья его опять вызвали в часть. Когда рождалась дочь, он был под Счастьем, пропустил роды, и смог приехать к семье лишь на два дня, затем снова вернулся в ООС и продолжает служить по сей день. Вика собирается три года побыть с дочкой в декрете, а потом подписать контракт с ВСУ.

Глядя на их совместные фото, кажется, что Вика и Толик – идеальная пара.

«Но я не могу сказать, что у нас все было мирно. Мы ссорились. Мы расходились, но не дольше, чем на два месяца. Он вредный. Тихий, молчаливый. У меня совсем другой темперамент. Я не знаю, что я в нем нашла и почему мы до сих пор вместе. Наверное, просто любим друг друга», - признается Вика. Толик молча кивает головой в знак согласия.

Друзья рассказывают, что супруги идеально дополняют друг друга.

«Я видела, как Толик изменился после знакомства с Викой. Он был человеком войны, который легко рисковал своей жизнью. Он был одиноким, неприкаянным. Я не представляла его на гражданке, и думала, что, если эта война закончится, он поедет искать новую. Но он стал «домашним». Он подписал контракт, он не рвется на передок, готов служить и в штабе. Вика вернула его в мирную жизнь. Но и она стала другой благодаря ему. Она тоже не хочет рисковать, стала спокойней… и с удовольствием готовит для любимого мужа. Ей нравится встречать его дома, ему – возвращаться к ней. Это классическая любовная история со счастливым концом», - рассказывает Елена Билозерская.

Их история – коренная дончанка знакомится в соцсетях с парнем из «Правого сектора» и уходит служить в его подразделение – достойна сценария. Они могли погибнуть, но, к счастью, их роман в красно-черных тонах закончился свадьбой и рождением дочки.

Влад Абрамов