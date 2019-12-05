В аэропорту Одессы задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом

Задержанного гражданина Турции передали представителям Нацполиции.

В международном аэропорту "Одесса" задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за разбойное нападение, совершенное в Турции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы, в аэропорту в международном пункте пропуска пограничники задержали гражданина Турции, в отношении которого сработала база данных Интерпол.

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Мужчина направлялся на авиарейс в Стамбул и при осуществлении контрольных мероприятий пограничники выяснили, что его разыскивают на родине за совершение разбойного нападения.

Пограничники немедленно задержали 58-летнего иностранца и сообщили сотрудникам Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданина Турции передали представителям Нацполиции.

Напомним, ранее в Житомире полицейские задержали причастного к террористической деятельности 30-летнего гражданина Российской Федерации, которого разыскивает Интерпол за совершение убийства.