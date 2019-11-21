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Полиция задержала террориста ИГИЛ, которого разыскивает Интерпол за убийство (фото)

14:53, 21 ноября 2019
Общество
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Подозреваемый долгое время жил в России / npu.gov.ua

В четверг, 21 ноября, в Житомире полицейские задержали причастного к террористической деятельности 30-летнего гражданина Российской Федерации, которого разыскивает Интерпол за совершение убийства.

Читайте такжеПод Одессой задержали боевика «Исламского государства»Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Отмечается, что задержанный является членом террористической радикальной организации «Исламское государство» и даже руководителем одной из ее групп.

«Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России. На территории нашего государства скрывался с целью избежания ответственности за совершение убийства. Сейчас решается вопрос относительно экстрадиции задержанного», – говорится в сообщении.

В СБУ решают вопрос об экстрадиции задержанного / npu.gov.ua

Ранее УНИАН сообщал, как на днях на Киевщине задержали одного из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство».

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Теги: #новости Украины#ИГИЛ#СБУ#Житомир#задержание#Исламское государствопогода в Житомире