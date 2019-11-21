Полиция задержала террориста ИГИЛ, которого разыскивает Интерпол за убийство (фото)
В четверг, 21 ноября, в Житомире полицейские задержали причастного к террористической деятельности 30-летнего гражданина Российской Федерации, которого разыскивает Интерпол за совершение убийства.
Читайте такжеПод Одессой задержали боевика «Исламского государства»Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
Отмечается, что задержанный является членом террористической радикальной организации «Исламское государство» и даже руководителем одной из ее групп.
«Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России. На территории нашего государства скрывался с целью избежания ответственности за совершение убийства. Сейчас решается вопрос относительно экстрадиции задержанного», – говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, как на днях на Киевщине задержали одного из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство».