Полиция задержала террориста ИГИЛ, которого разыскивает Интерпол за убийство (фото)

Скрывался задержанный в Житомире.

В четверг, 21 ноября, в Житомире полицейские задержали причастного к террористической деятельности 30-летнего гражданина Российской Федерации, которого разыскивает Интерпол за совершение убийства.

Читайте такжеПод Одессой задержали боевика «Исламского государства»Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Отмечается, что задержанный является членом террористической радикальной организации «Исламское государство» и даже руководителем одной из ее групп.

«Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России. На территории нашего государства скрывался с целью избежания ответственности за совершение убийства. Сейчас решается вопрос относительно экстрадиции задержанного», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как на днях на Киевщине задержали одного из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство».