В Украине стартовала пробная перепись населения

Это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

В воскресенье, 1 декабря, в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области стартовала пробная перепись населения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики Украины.

Читайте такжеПерепись населения в Украине планируют провести в 2020 году с помощью онлайн-инструментовПо информации Госстата, пробная перепись населения - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Опрос в онлайн-режиме стартовал в ночь с 30 ноября на 1 декабря и продлится 10 дней.

С 14 по 23 декабря запланирован второй этап переписи. Жители этих районов должны предоставить ответы писцу, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или на инструкторском участке.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области в декабре проведут пробную перепись населения.