В Киевской области в декабре проведут пробную перепись населения

Желающие принять участие смогут заполнить анкету онлайн.

Государственная служба статистики в декабре намерена провести пробную перепись населения в качестве подготовки к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.

Читайте такжеВ Украине на каждого 90-летнего мужчину приходится четыре украинки - Дубилет

Согласно сообщению на сайте Госстата, пробная перепись будет проходить с 1 по 26 декабря текущего года и охватит часть Оболонского района Киева и Песковской объединенной территориальной громады Бородянского района Киевской области.

“Во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов 1 декабря 2019 проживали в нем, включая и тех, которые временно проживают. Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрольный обход отдельных помещений состоится 24-26 декабря.

Участие в пробной переписи смогут принять жители указанных территорий: с 1 по 10 декабря – самостоятельно заполнив анкету (переписной лист) на онлайн-портале с помощью электронной цифровой подписи; с 14 по 23 декабря - передать ведомости сотруднику Госстата, который придет по месту проживания и занесет данные в планшет, или же самостоятельно отнести их в переписное отделение.

Как сообщал УНИАН, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что на переписи населения в 2020 году может быть сэкономлено 2-3 млрд грн, если информация будет собрана у мобильных операторов, данных из ЗАГСов и Пенсионного фонда.