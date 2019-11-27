НАБУ о задержании Альперина: решается вопрос об избрании меры пресечения

Следствие считает, что одесский бизнесмен является "главой преступной организации, которая совершала преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров".

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого президент Владимир Зеленский назвал «крестным отцом контрабанды в Украине».

Как отмечается в сообщении НАБУ в социальной сети Facebook, сейчас детективы бюро и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением данному лицу уведомления о подозрении.

Читайте такжеДетективы НАБУ задержали "крестного отца контрабанды" Альперина«Только что задержан человек, которого следствие считает руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемых в Украину», – заявили в бюро,

Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали 10 человек, среди которых семь сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. Перед этим заместитель начальника Киевской городской таможни в Государственной фискальной службе Украины Сергей Тупальский заявил о проведении обысков у него дома.

По данным «Украинской правды» дело, в рамках которого правоохранители провели спецоперацию, связано с «одним из самых известных контрабандистов» Украины Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

Кроме того, 26 ноября президент Украины Зеленский призвал помочь с розыском одного из «крестных отцов контрабанды в Украине» Альперина.

Сегодня, 27 ноября, детективы НАБУ сообщили о подозрении семи должностным лицам таможни и экс-чиновнику фискальной службы в связи с махинациями на таможне.