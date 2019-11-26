Зеленский пообещал вознаграждение за помощь в поисках "крестного отца контрабанды", сбежавшего от НАБУ

Альперин попал в руки правоохранителей, когда пытался дать 800 тыс. долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины.

Президент Владимир Зеленский пообещал «ценный подарок» разоблачителю места, где скрывается одесский контрабандист Вадим Альперин.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале главы государства.

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Зеленский отметил, что во время спецоперации 26 ноября от правоохранителей скрылся Альперин, которого считают крестным отцом контрабанды в Украине.

«Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу к НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина», – написал он.

Зеленский добавил, что с него – «ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом».

Напомним, Альперин попал в руки правоохранителей, когда пытался дать 800 тыс. долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины.

В 2017 году Луценко назвал Альперина "известным одесским контрабандистом". Мужчине инкриминировали ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.