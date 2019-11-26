Зеленский пообещал вознаграждение за помощь в поисках "крестного отца контрабанды", сбежавшего от НАБУ
Президент Владимир Зеленский пообещал «ценный подарок» разоблачителю места, где скрывается одесский контрабандист Вадим Альперин.
Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале главы государства.
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Зеленский отметил, что во время спецоперации 26 ноября от правоохранителей скрылся Альперин, которого считают крестным отцом контрабанды в Украине.
«Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу к НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина», – написал он.
Зеленский добавил, что с него – «ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом».
Напомним, Альперин попал в руки правоохранителей, когда пытался дать 800 тыс. долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины.
В 2017 году Луценко назвал Альперина "известным одесским контрабандистом". Мужчине инкриминировали ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.