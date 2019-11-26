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Зеленский пообещал вознаграждение за помощь в поисках "крестного отца контрабанды", сбежавшего от НАБУ

19:23, 26 ноября 2019
Общество
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Зеленский уверен, что Альперин скрывается в Украине / V_Zelenskiy_official

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале главы государства.

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Зеленский отметил, что во время спецоперации 26 ноября от правоохранителей скрылся Альперин, которого считают крестным отцом контрабанды в Украине.

«Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу к НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина», – написал он.

Зеленский добавил, что с него – «ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом».

Напомним, Альперин попал в руки правоохранителей, когда пытался дать 800 тыс. долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины.

В 2017 году Луценко назвал Альперина "известным одесским контрабандистом". Мужчине инкриминировали ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

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Теги: #новости Украины#Одесса#контрабанда#Владимир Зеленский