В Национальном музее истории Украины начали проверку и отстранили директора

Исполняющим обязанности гендиректора НМИУ на период проверки назначили человека из числа жалобщиков.

Комиссия Министерства культуры проверяет Национальный музей истории Украины. На это время от должности отстранена действующий директор НМИУ Татьяна Сосновская.

Об этом информирует пресс-служба музея.

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В сообщении указано, что проверка начата в связи с приказом Минкульта № 852 и инициирована «жалобой небольшой группы сотрудников НМИУ, которым не нравится движение музея».

«Этим же приказом на время проверки отстранена от исполнения обязанностей генерального директора НМИУ Татьяна Викторовна Сосновская, что вызвало беспокойство значительной части коллектива», – говорится в сообщении пресс-службы.

Исполняющим обязанности гендиректора НМИУ на период проверки назначили человека из числа жалобщиков.

Как сообщал УНИАН, в Апелляционном суде закрыли дело в отношении наложения ареста на здание Гостиного двора, что дает возможность Кабинету министров передать объект-памятник в коммунальную собственность столицы.