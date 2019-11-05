Суд закрыл дело об аресте Гостиного двора в Киеве

Решение закрыть дело принято в связи с тем, что прокуратура отказалась в судебном заседании от намерения арестовать Гостиный двор.

Апелляционный суд закрыл дело о наложении ареста на здание Гостиного двора, что позволяет Кабинету министров передать объект-памятник в коммунальную собственность столицы.

Об этом заявил директор Департамента охраны культурного наследия Киева Александр Никоряк, сообщили в пресс-службе КГГА.

«Сегодня, 5 ноября, состоялось заседание Киевского апелляционного суда. Суд постановил закрыть дело в связи с тем, что прокурор отказался от своей апелляционной жалобы», - говорится в сообщении.

Как отметил Никоряк, теперь дело за Кабмином - передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность для его реставрации.

В КГГА отметили, что 25 марта Печерский районный суд города Киева рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство о наложении ареста на здание Гостиного двора. В ходатайстве было отказано. В документе было сказано, что решение может быть обжаловано непосредственно в Киевский апелляционный суд в течение 5 дней со дня его объявления.

В КГГА напомнили, что постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был исключен из Государственного реестра памятников архитектуры, однако 24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным это постановление правительства.

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Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году по проекту швейцарского архитектора Луиджи Руска.

18 марта 1994 между региональным отделением Фонда госимущества в Киеве и ПАО «Укрреставрация» был заключен договор аренды здания Гостиного двора. Согласно документу, арендатор брал на себя ответственность за сохранность здания и поддержание его в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. В знак протеста против этого решения активисты начали акции протеста.

В июле 2014 года Киевсовет принял решение о расторжении договора аренды, заключенного с «Укрреставрацией».

В конце марта 2016 года региональное отделение ФГИУ в Киеве подало в Хозяйственный суд столицы иск о расторжении договора аренды здания Гостиного двора «Укрреставрацией» из-за несоблюдения условий аренды. Согласно акту обследования недвижимости от 10 декабря 2015 года, представители фонда обнаружили, что на арендованном объекте не проводились никакие строительные работы.

28 ноября 2017 года Киевсовет согласился безвозмездно принять в собственность города ряд объектов города, в том числе и Гостиный двор. Городские власти заявили о плане модернизировать объект с сохранением целевого использования.

28 февраля 2018 года Гостиный двор в Киеве решением Киевского апелляционного хозяйственного суда был возвращен государству (Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву). 8 мая того же года Верховный суд оставил в силе постановление этого суда.

Гостиный двор с зимы 2013 года стоит без крыши, окон и штукатурки.