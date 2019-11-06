Для украинских сел закупят 822 полицейских авто
15:44, 06 ноября 2019Общество
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Предполагается, что решение позволит уже в 2020 году повысить скорость реагирования полиции на вызовы граждан в малых городах и селах.
Будет закуплено 822 полицейских автомобиля \ facebook.com/pg/UA.KyivPolice
Кабинет министров на своем заседании выделил средства на покупку 822 полицейских авто специально для маленьких городов и сельской местности.
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Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Предполагается, что решение позволит уже в 2020 году повысить скорость реагирования полиции на вызовы граждан в малых городах и селах.
В 2020 году проект охватит почти 30 тыс. маленьких городов Украины, где проживает около 28 млн граждан, и предусматривает еще 3200 офицеров громады для работы в ОТГ.
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