Для украинских сел закупят 822 полицейских авто

Предполагается, что решение позволит уже в 2020 году повысить скорость реагирования полиции на вызовы граждан в малых городах и селах.

Кабинет министров на своем заседании выделил средства на покупку 822 полицейских авто специально для маленьких городов и сельской местности. Читайте такжеВ Украине ввели штрафы за перевозку детей в автомобиле без автокресла Об этом сообщила пресс-служба правительства. Предполагается, что решение позволит уже в 2020 году повысить скорость реагирования полиции на вызовы граждан в малых городах и селах. В 2020 году проект охватит почти 30 тыс. маленьких городов Украины, где проживает около 28 млн граждан, и предусматривает еще 3200 офицеров громады для работы в ОТГ.

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