МИД начинает частичную эвакуацию украинцев из разрушенного землетрясением Непала

Об этом сообщил посол Украины в Индии Александр Шевченко, передает «Украинская правда».

"Среди украинцев в Непале ходят переживания, что если землетрясение повторится, то аэропорт Катманду может тоже пострадать. И тогда они окажутся в ловушке, даже с нашим самолетом", - пояснил посол.

Поэтому представители МИД пытаются организовать вылет из Непала в Дели всех, у кого есть возможность, и разместить их там.

"У нас, оказывается, есть незначительные проблемы еще и с самолетом. Но команда обещает их решить", - добавил руководитель ГСЧС Зорян Шкиряк.

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Он также сообщил, что на самом деле от Непала до сих пор не получено подтверждение разрешения на посадку украинского самолета для эвакуации людей даже на 3 мая, хотя ранее в этом уверяли.

В четверг сообщалось, что украинский самолет, который отправился для эвакуации людей из Непала, застрял в индийском Дели до 3 мая.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. Потом Непал пережил серию афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7.