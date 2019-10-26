В Крыму оккупанты ходят по домам и спрашивают личные данные

Пресс-службы силовых ведомств информацию о проверках не публикуют. Не комментируют ситуацию и сами силовики.

В аннексированному Крыму российские силовики собирают информацию о местных жителях, спрашивая у них личную информацию и номера мобильных.

Об этом сообщили жители микрорайона Каменка Симферопольского района, пишут Крым.Реалии.

«Утром приехал наряд полиции. Ходят по домам, спрашивают личные данные, номера телефонов. Узнают, кто чем занимается, где работает», – рассказала одна из жительниц.

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По ее словам, при въезде на улицу «Коллективные сады» стоит автозак. По улице ходят полицейские по 5-6 человек, паспорта не проверяют.

«У нас никогда такого не было. Если честно, я до сих пор нахожусь в шоке. Когда спросила, с какой целью это делают, сотрудники полиции ответили, что это просто проверка. Они хотят узнать, кто здесь живет. Ведут себя культурно, в доме не вламываются, общаются на улице или во дворе», – добавила женщина.

Отмечается, что пресс-службы силовых ведомств информацию о проверках не публикуют. Не комментируют ситуацию и сами силовики.

Напомним, Крымская правозащитная группа зафиксировала 374 факты уголовного или административного преследования за участие в мирных собраниях за период оккупации полуострова.