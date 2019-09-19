Оккупанты в Крыму открыли 374 дела против митингующих и запугивают противников режима – правозащитники

Минимум в 24 случаях выносилось решение об административном аресте, а общая сумма назначенных штрафов составляет 4 млн рублей.

Крымская правозащитная группа зафиксировала 374 факты уголовного или административного преследования за участие в мирных собраниях за период оккупации полуострова.

Об этом заявил аналитик КПГ Александров Седов во время выступления на конференции по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве, сообщает КПГ в Facebook.

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По его словам, минимум в 24 случаях выносилось решение об административном аресте, а общая сумма назначенных штрафов достигает 4 миллионов рублей.

"Власть Российской Федерации продолжает использовать в Крыму согласовательный механизм для запрета проведения мирных собраний и преследования лиц, которые проводят мирные собрания без согласования с властями. Основным инструментом преследования являются статьи административного кодекса, которые предусматривают наказание в виде штрафа или ареста за проведение мирного собрания без получения разрешения от властей", - рассказал эксперт.

Седов отметил, что чаще всего под преследование попадают участники и организаторы мероприятий с критикой власти РФ или местных администраций, акций против политического и религиозного преследования в Крыму, а также активисты, которые фиксируют действия силовых структур РФ во время проведения массовых обысков.

Он также подчеркнул, что оккупанты ограничивают возможность проведения украинских и крымскотатарских национальных праздников или мероприятий, посвященных годовщине депортации крымскотатарского народа.

Одним из примеров таких действий РФ в этом году является отказ администрации села Заречное мусульманам в проведении религиозного праздника "Курбан Байрам" 9 августа. Поводом для отказа стало отсутствие у организаторов дополнительного письменного согласования с Духовным управлением мусульман Крыма.

"Кроме запретов, власть использует практику запугивания. Сотрудники полиции заблаговременно вручают активистам предупреждения с угрозами административного или уголовного преследования за проведение несанкционированных мероприятий. По меньшей мере семь таких предупреждений вручили крымскотатарским активистам перед годовщиной депортации в мае 2019 году, еще три - перед Днем крымскотатарского флага в июне" , - добавил аналитик КПГ.

По его словам, еще одним нарушением свободы мирных собраний является ограничение мест для проведения мирных собраний в оккупированном Крыму.

Так, в декабре 2018 года в Севастополе три разрешенных для проведения мирных собраний места перенесли из центра города в пригород.

"Необходимость получения разрешения от властей на проведение мирных собраний и ограничение списка мест для их проведения нарушает руководящие принципы ОБСЕ по свободе мирных собраний, а именно позитивное обязательство государства по содействию мирным собраниям и презумпцию в пользу проведения собраний", - подчеркнул Седов.

Он отметил, что КПГ рекомендует странам-участницам ОБСЕ обратить внимание, что РФ своими действиями в Крыму нарушает свои обязательства перед ОБСЕ в области человеческого измерения, а применение норм российского права на оккупированной территории Украины нарушает Международное гуманитарное право.

В связи с этим правозащитники призвали ОБСЕ разработать эффективный механизм противодействия в отношении стран, которые систематически нарушают свои обязательства.