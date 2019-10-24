Оккупанты создают базу данных жителей Донбасса, не сдавших украинские паспорта

На оккупированных территориях происходит очередной этап кампании паспортизации.

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях создают базу данных местных жителей, которые не сдали украинские паспорта.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

Оккупанты создают электронную базу данных местных жителей. Они уточняют учет лиц, которые не сдали паспорта граждан Украины в обмен на регистрационные документы "ЛНР" и "ДНР".

"Пенсионерам уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий от 31 марта 2020 года в случае отсутствия документа об изъятии украинского паспорта", - говорится в сообщении.

Российское оккупационное командование обобщает информацию о военнослужащих, которым по разным причинам отказано в получении паспорта гражданина России, для увольнения их с военной службы до конца нынешнего года.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Тогдашний специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей грозит Минскому процессу и ставит под угрозу меры, направленные на обеспечение мира гражданам Украины.