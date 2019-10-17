Умер украинский генерал, один из создателей Минобороны

Мулява избирался в Верховную Раду Украины второго созыва.

В Киеве на 83 году жизни умер украинский военный, ученый, народный депутат Украины второго созыва Владимир Мулява.

Об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на информацию Союза офицеров Украины.

Мулява входил в созданную в сентябре 1991 года первым министром обороны Украины Константином Морозовым группу по созданию Министерства обороны Украины.

В послужном списке генерала Мулявы есть организация первой конференции «Внутренняя и внешняя безопасность Украины: Концепция украинской армии и поиски путей ее возрождения» (2-3 февраля 1991). Он был председателем организационного комитета по подготовке, созыву и проведению 1-го съезда офицеров Украины, конференции «Пути выхода Украины из экономического кризиса». Разработал концепцию создания украинской армии путем мирной трансформации и реформирования войск, дислоцированных в Украине, в Вооруженные силы Украины, которая была обнародована 14 февраля 1988 года. Автор концепции создания социально-психологической службы для военнослужащих.

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В 1991-1993 годах Мулява занимал пост начальника социально-психологического управления (затем – социально-психологической службы) Министерства обороны Украины.

В 1991 году Муляве присвоили звание полковника, а в 1992 – генерал-майора Вооруженных сил Украины.

В течение 1990-91 – замглавы секретариата Народного Руха Украины (НРУ), впоследствии – и рады коллегии НРУ.

Мулява избирался в Верховную Раду Украины второго созыва (1994-98), где активно участвовал в принятии Конституции Украины.

В 1992 году глава Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил предложил избрать Муляву гетманом Украинского казачества, а после избрания вручил ему гетманскую булаву. В 1998 году Мулява стал почетным гетманом.

Ранее в возрасте 73 лет скончался первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков.