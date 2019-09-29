Умер экс-президент Крыма Мешков

В начале сентября 73-летний Юрий Мешков перенес инсульт.

В возрасте 73 лет скончался первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков.

Об этом сообщила его дочь Марианна Мешкова на своей странице в Facebook.

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"Умер", - коротко написала она.

В начале сентября у Мешкова случился инсульт. Медики ввели его в искусственную кому, из которой вывели примерно через сутки.

Юрий Мешков был первым президентом Республики Крым в 1994-1995 годах, пока эта должность не была отменена Верховной Радой Украины. После того он проживал в Москве в изгнании. В 2011 году вернулся в Крым, однако впоследствии суд запретил ему въезд в Украину. После аннексии Россией полуострова снова вернулся в Симферополь и пытался попасть в политическую жизнь оккупационной администрации.

Мешков был известен своими одиозными антиукраинскими заявлениями и публичной поддержкой аннексии Крыма. Однако в конце февраля 2019 года начал критиковать российскую власть за "предательство" во время аннексии.