цей матеріал доступний українською

Умер экс-президент Крыма Мешков

13:54, 29 сентября 2019
Общество
314 0
Мешков известен скандальными заявлениями по аннексии Крыма / фото УНИАН

Об этом сообщила его дочь Марианна Мешкова на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСенцов: у нас забрали Крым, но мы его вернем (видео)

"Умер", - коротко написала она.

В начале сентября у Мешкова случился инсульт. Медики ввели его в искусственную кому, из которой вывели примерно через сутки.

Юрий Мешков был первым президентом Республики Крым в 1994-1995 годах, пока эта должность не была отменена Верховной Радой Украины. После того он проживал в Москве в изгнании. В 2011 году вернулся в Крым, однако впоследствии суд запретил ему въезд в Украину. После аннексии Россией полуострова снова вернулся в Симферополь и пытался попасть в политическую жизнь оккупационной администрации.

Мешков был известен своими одиозными антиукраинскими заявлениями и публичной поддержкой аннексии Крыма. Однако в конце февраля 2019 года начал критиковать российскую власть за "предательство" во время аннексии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым