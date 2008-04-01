Кильчицкая дает 99,9%, что будет работать в Киевсовете

Заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ на 99,9% уверена, что пойдет работать в Киевсовет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, останется ли она заместителем председателя КГГА после выборов или же пойдет в Киевсовет.

«Я пойду, как решит команда, потому что я человек команды. Но, скорее всего, 99,9%, что я пойду в Киевсовет», - сказала она.

В то же время И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что статус депутата Киевсовета не запрещает быть одновременно и заместителем председателя КГГА.

Она также добавила, что в 2006 году, когда ей предлагали идти в Киевсовет, она не согласилась, поскольку не хотела заниматься политикой, а на сегодня имеет иное мнение.

«Мне в 2006 году было очень интересно в бизнесе. Сегодня ситуация в государстве изменилась, она другая. Это дело, в том числе, и моего достоинства, чтобы я пошла в депутаты Киевсовета», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

На счет того, когда Киевской городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его команда подадут документы на регистрацию в теризбирком, она сказала, что конкретную дату назвать не может, но это состоится в ближайшие дни.